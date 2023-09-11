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Reeder Teknoloji’nin halka arzı için 13-14-15 Eylül’de talep toplanacak

11.09.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli telefon üreticisi Reeder Teknoloji’nin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL’yi lirayı bulması beklenen halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda 13-14-15 Eylül tarihlerinde talep toplanacak.

Reeder Teknoloji’nin halka arzı için 13-14-15 Eylül’de talep toplanacak

2010 yılında yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek üzere kurulan ve 2022 yılı BTK verilerine göre IMEI kaydı açısından Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi olan Reeder Teknoloji A.Ş.’nin payları Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzını onaylamasının ardından Reeder Teknoloji için pay başına 9,30 TL fiyattan 13-14-15 Eylül tarihlerinde talep toplanacak.

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Samsun’daki teknoloji üssünde; akıllı telefon dışında, tablet bilgisayar, akıllı saat, robot süpürge ve LED TV üretimi de gerçekleştiren Reeder Teknoloji’nin halka arzında 215.000.000 TL nominal tutarlı paylar, 9,30 TL fiyattan halka arz edilecek. Halka arzın 170.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 milyar TL olması öngörülen halka arzın tamamlanmasının ardından Reeder Teknoloji’nin sermayesinin yüzde 22,63’üne tekabül eden payları BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

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DOLAŞIMDAKİ PAY MİKTARI 1 YIL BOYUNCA ARTIRILMAYACAK

TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, satışa sunulan payların yüzde 85’i yurtiçi bireysel yatırımcılara ve yüzde 15’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL’yi bulması beklenen halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümü, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışına yönelik yatırımlarda kullanılacak. Ayrıca, cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı, cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile girişim/teknoloji yatırımlarına da kaynak sağlanacak. Öte yandan, Reeder Teknoloji payları BİST’te işlem görmeye başladıktan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) şekilde ek bir satış ve/veya halka arz yapılmayacak. Ortak satışı kapsamında halka arzdan elde edilen gelirin bir bölümü de 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için kullanılacak.

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BÜYÜME VE KURUMSALLAŞMA HIZI BİRBİRİ İLE PARALEL HALE GELİYOR

Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, halka arzın başarı ile sonuçlanması durumunda elde edilen gelirle sağlanacak kapasite artışıyla, toplam satışlardaki ihracatın payının da kademeli olarak artırılacağını söyledi. Saral, “Ama hepsinden önemlisi, büyüme ve kurumsallaşma hızımız birbirine paralel olacak. Reeder Teknoloji’nin cirosunun son 3 yılda yüzde 98 yıllık bileşik büyüme oranı ile arttığı göz önüne alındığında kurumsallaşmanın böyle hızlı büyüyen bir şirket açısından ne kadar önemli olduğu daha da ortaya çıkıyor. Diğer yandan kurumsallaşma kadar, şirket değerimizin ortaya çıkacak olması da oldukça heyecan verici. Ama en önemlisi; bu kadar hızlı büyürken, şeffaf ve hesap verebilir bir kimlik kazanacak olmamız” diye konuştu.

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Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral

DÜNYA DEVLERİ İLE REKABETTE BASAMAK ATLIYOR

Reeder Teknoloji’nin yaptığı yatırımlar ile akıllı telefon pazarında adet bazında pazar payıyla son iki senede öne çıkan güçlü bir yerli oyuncu konumuna ulaştığını da vurgulayan Saral, “BTK verilerine göre Reeder Teknoloji yüzde 6,5’lik pazar payı ile sektörde beşinci oyuncu. Dünyanın en büyük markaları ile aynı sektörde olduğumuz dikkate alındığında, güçlü bir yerli oyuncu olarak kısa sürede marka bilinirliliğini artırarak 5. sıraya yerleşmemizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Pazardaki payımızı önümüzdeki dönemde de hızla artırmaya kararlıyız” dedi.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON PROJESİNİ EN KOLAY UYGULAYABİLECEK MARKA

Yerli üretimdeki iddialarını “öğrencilere bir defaya mahsus vergisiz telefon”a yönelik çalışmalarla birlikte bir adım öne taşıdıklarını da belirten Saral, şu değerlendirmede bulundu:

“Reeder Teknoloji olarak biz ilk adımımızı “Bilginin herkese eşit mesafede olduğu bir dünya” hayali ile attık ve hala tüm adımlarımızı bu hayal doğrultusunda şekillendiriyoruz. Gerek kuruluş misyonumuz gerekse büyüme hızımız da bu devlet projesi ile örtüşüyor. Bu nedenle bizde çok da büyük heyecan yaratmış durumda. Aslında üretimden son satışa kadar her adımını in-house yapan Türkiye'deki tek firma olarak belki de bu projeyi en kolay uygulayabilecek firma biziz.”

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CİROSU 3 YILDA YÜZDE 98 YILLIK BİLEŞİK BÜYÜME ORANI İLE BÜYÜDÜ

E- kitap okuyucu ile başladığı teknoloji üretimi serüvenini, tablet, akıllı saat, robot süpürge, akıllı telefon ve LED televizyon ile genişleten Reeder Teknoloji, 2022 yılı içinde faaliyete geçen yeni üretim tesisleriyle birlikte kapasitesini 4 kat artırdı. Böylece yeni kategorilerden ürünlerin üretimini yapabilir hale gelen Reeder Teknoloji, üretimini önümüzdeki dönemde Teknokent’e dönüşecek olan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştiriyor. Kampüs’te bulunan eski tütün hangarlarını yenileyerek teknoloji üssüne çeviren Reeder Teknoloji, ayrıca, İncesu yerleşkesindeki Ar-Ge Merkezi’ni de 2022 yılında hizmete aldı. Ar-Ge merkezinde “herkes için teknoloji” vizyonuyla çalışmalarını yoğunlaştıran Reeder Teknoloji’nin toplam cirosu 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,87 artışla 942,8 milyon TL’ye çıktı. Şirketin bu yılın ilk altı aylık sonuçlarına göre 720,1 milyon TL olan cirosunun yüzde 98,88’ini cep telefonu, kalanını ise tablet ve akıllı saat oluşturuyor. Şirketin Haziran 2023 itibari ile esas faaliyet karı ise 337,9 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

YÖNETİMDE DE ÜRETİMDE DE KADIN ÇALIŞANIN SÖZÜ VAR

Toplam çalışan sayısı Haziran 2023 itibarıyla 747 olan Reeder Teknoloji’nin yüzde 42,44’ü kadın ortaklara emanet. Toplam çalışanlarının yarısından fazlası kadın olan Reeder Teknoloji; doğaya, yaşama, çocuklara dokunmadan hayatın gelişemeyeceğine inanıyor ve teknolojiyle birlikte hayatı da geliştiren bir marka olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu noktadan hareketle şirket son olarak 2022 yılında MEB iş birliğinde Kızlar Kodlar projesini hayata geçirdi. Toplumda kadının rolü hakkında farkındalık oluşturmak için çalışan, bu çerçevede de Kızlar Kodlar projesi ile kız çocuklarımıza ücretsiz kodlama eğitimleri veren Reeder Teknoloji, öğrencilere ayrıca reelab.com.tr eğitim portalı üzerinden Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan "STEAM" eğitimi sağlıyor.

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