'Refah payı artışı'na vurgu yaptı! En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Bir miktar daha artarak...'

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam alacak? Mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla beraber artık rakamlar netleşmeye başladı. Son 1 aylık enflasyon verisi de beklenirken emekli maaşları için hesaplamalar yapılmaya devam ediyor. Özellikle en düşük emekli maaşı için beklentiler de araştırılıyor. Uzman isimden dikkat çeken bir çıkış geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

CNN Türk yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs enflasyon farkımız yüzde 1.53 çıktı aylık bazda. Bu yüzde 2.10'lar seviyesinde beklentinin üzerine düşük geldi. 5 aylık enflasyon farkımız da böylelikle yüzde 15.09 olarak gerçekleşti. Yani yüzde 15.09'a Haziran ayı aylık tahminimizi de yüzde 1,5'u eklersek 6 aylık tahminimizi yüzde 16 ila yüzde 17 olarak söyleyebiliriz. SSK Bağkur emeklileri biliyorsunuz 6 aylık enflasyon farkı neyse onu alıyorlar.

Enflasyon farkımız şu anda Haziran ayını yüzde 1,5 tahmin edersek mayıs ayında gelen 1.53'lük enflasyon farkıyla birlikte toplamda 6 aylık tahminimiz yüzde 16 ila yüzde 17 yapıyor. Şu an itibarıyla en çok merak edilen zaten en düşük emekli maaşları.

En düşük emekli maaşımız şu anda 14.469 TL. Burada yüzde 17'lik bir artış olursa ki tahminimizin üst bandı, 16.928,73'e yükseliyor. Bu tahmini rakamımız. Ancak burada günümüz şartlarını düşünecek olursak en düşük emekli maaşı bir hayli düşük kaldı ve zaten burada ilk 4 ayda yüzde 13.36'sı gitti. İlk 5 ayda da bunun yüzde 15'i gitmiş oldu. Haziran verimiz daha açıklanmadı. O yüzden burada bir miktar da azalma var. Aslında bu artışlar emekli maaşlarının yerine konulması diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz dönemde 14.469 TL yapıldığında 6 aylık enflasyon farkı neyse o eklenmişti. Aslında geriye dönük bir enflasyon tamamlaması oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 17 BİN 500 TL RAKAMINI VERDİ

Şimdi de geçmiş 6 ayın enflasyon farkı yani yüzde 17 verilirse ancak 16.928 TL oluyor. Ben bunun bir miktar daha artarak en düşük 17.500 lira civarına çıkmasını bekliyorum.

"EKSTRA BİR REFAH PAYI ARTIŞI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ülkemizin kazancı ve refahı arttıkça toplumun tüm kesimine yayacağız sözü var ve bugüne kadar da emekli emekçiyi memuru hiçbir zaman enflasyon karşısında ezdirmedi. Ben en düşük emekli maaşında ekstra bir refah payı artışı olacağını düşünüyorum. Ancak SSK Bağkur emeklilerinde herhangi bir artış olmayacaktır.

(En düşük emekli maaşı) En düşük 17.500 liraya gelmesini tahmin ediyorum. Enflasyon farkı yani hak edilen toplam tutar tahminimizin üst puanında yüzde 17'lik olursa az önce bahsettiğim gibi geçmiş dönemin 6 aylık enflasyon farkı veriliyor. Aslında enflasyonla oluşan kayıp yerine konmuş oluyor. Bu da 16.928 TL normal şartlarda 6 aylık enflasyon farkımız. Bu da şu andaki günümüz şartlarını düşününce ki 5 aylık enflasyon farkına açıklandığında yüzde 45'lik bir konut kira yenilemesi var. İş yeri kira yenilemesi var. Yani emeklerimizin evlerinin 10.000 TL kira olduğunu farz edersek zaten 10.000 TL'ye 4.500 liralık bir zam geldi. O da günümüz şartlarında gerçekten İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde geçinmenin bir hayli zorlaştırıcı bir tutar olarak önümüze çıkıyor.

O yüzden en az 17.500 lira civarında bir en düşük emekli maaşı olabileceğini tahmin ediyorum"