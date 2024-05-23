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Refah payı, seyyanen zam derken emekli aylığında yeni formül! 6 aylık enflasyon yerine... En düşük emekli aylığını bu rakama çıkarabilir!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 07:40
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SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin gözü temmuz ayında yapılacak emekli zammında. Temmuz ayı yaklaşırken emekli aylıklarının hesaplanmasına yönelik yeni formüller de gündeme gelmeye başladı. Emekliler refah payı, seyyanen zammı konuşurken bu formül ilk kez gündeme geldi. 6 aylık enflasyon yerine Yıllık TÜFE artışı ile emeklilerinin en düşük aylığında daha fazla artış yaşanabilir. İşte detaylar...

Refah payı, seyyanen zam derken emekli aylığında yeni formül! 6 aylık enflasyon yerine... En düşük emekli aylığını bu rakama çıkarabilir!

Milyonlarca emeklinin temmuz öncesi ek zamma kapıları kapanırken maaşlara refah payı eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Haziran 2024 Pazartesi günü mayı ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından zam için bir ipucu daha gelecek. Mayıs, haziran ve temmuz enflasyonlarının açıklanmasıyla zam tablosu da netleşecek. Veriler öncesi emekliler şimdiden yüzde 18.72'lik zam oranını cebine koyarken emekli maaşları için yeni bir formül daha ortaya çıktı.

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4 AYLIK BAĞ-KUR, SSK EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat için yüzde 4.53, mart için 3.16 ve nisan ayı için de 3.18 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi.

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REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Emekliler, 6 aylık enflasyon farkının yanından refah payı artışı alıp alamayacağını merak ederken beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" dedi.

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TABAN AYLIKLARA DÜZENLEME SİNYALİ

Temmuz zammı döneminde taban aylıkların da düzenlenmesi gündeme gelebilir. 6 aylık enflasyon farkı tahminlerine göre en düşük maaş 12 bin 546 olarak hesaplanırken yeni formülle yıllık TÜFE maaşlara yansırsa en düşük emekli maaşında rakam değişiyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 38 olan enflasyon hedefinin yansıtılması halinde de emeklilerin taban aylığı 13 bin 800 liraya ulaşacak.

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6 AYLIK ENFLASYONDA ORANLAR

Merkez Bankası'nın anketi ve enflasyon beklentisinin ardından 6 aylık enflasyon tahminiyle SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 25.46 seviyesinde zam oranı belirlenirken memur emeklisinin TÜFE farkı yüzde 9.10, memur emeklisinin zam oranı yüzde 20.01 oldu.

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TABAN AYLIKTA FORMÜLÜ DEĞİŞİRSE

Taban aylık formülünde 6 aylık enflasyon farkı yerine yıllık TÜFE artışı uygulanırsa en düşük emekli maaşında 13 bin 800 TL rakamı emeklileri karşılayacak.

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