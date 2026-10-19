Rekabet Kurulu harekete geçti! 10 yemek şirketi mercek altında

Rekabet Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarına toplu yemek hizmeti sunan 10 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmayla, kamu ihalelerinde danışıklı hareket edildiği ve bu yolla kamu zararına neden olunduğu iddiası incelenecek.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, toplu yemek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma tamamlandı.

10 ŞİRKET HAKKINDA SORUŞTURMA KARARI

Rekabet Kurulu, ön araştırma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri değerlendirdi. Bulguların ciddi ve yeterli olduğu sonucuna varan Kurul, aşağıdaki şirketler hakkında soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı:

Akyol Kurumsal Yemek Hizmetleri Ltd. Şti.

Aş Dünyası Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Azık Yemek Sanayi ve Ticaret AŞ

Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

Gusto Toplu Yemek Üretim Hizmetleri ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Kaf Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kalfoğlu Yemek Ticaret Ltd. Şti.

Paraf Yemek Temizlik ve Özel Eğitim Hizmetleri İnşaat Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.

Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

KAMU İHALELERİNDE DANIŞIKLI HAREKET İDDİASI

Soruşturma kapsamında, şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarının toplu yemek hizmeti alımı için düzenlediği ihalelerde danışıklı hareket edip etmediği araştırılacak. İncelemede, bu tür eylemlerle kamu zararına yol açıldığı yönündeki iddialar ele alınacak.

SORUŞTURMA KARARI İHLALİN KANITI DEĞİL

Rekabet Kurulunun soruşturma açma kararı, hakkında inceleme başlatılan şirketlerin ilgili kanunu ihlal ettiği anlamına gelmiyor. Aynı şekilde bu karar, söz konusu teşebbüslerin yaptırımla karşı karşıya kaldığını veya kalacağını da göstermiyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır