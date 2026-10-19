Rekabet Kurulu harekete geçti! 10 yemek şirketi mercek altında

Rekabet Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarına toplu yemek hizmeti sunan 10 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmayla, kamu ihalelerinde danışıklı hareket edildiği ve bu yolla kamu zararına neden olunduğu iddiası incelenecek.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, toplu yemek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma tamamlandı.
Rekabet Kurulu, ön araştırma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri değerlendirdi. Bulguların ciddi ve yeterli olduğu sonucuna varan Kurul, aşağıdaki şirketler hakkında soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı:
Soruşturma kapsamında, şirketlerin kamu kurum ve kuruluşlarının toplu yemek hizmeti alımı için düzenlediği ihalelerde danışıklı hareket edip etmediği araştırılacak. İncelemede, bu tür eylemlerle kamu zararına yol açıldığı yönündeki iddialar ele alınacak.
Rekabet Kurulunun soruşturma açma kararı, hakkında inceleme başlatılan şirketlerin ilgili kanunu ihlal ettiği anlamına gelmiyor. Aynı şekilde bu karar, söz konusu teşebbüslerin yaptırımla karşı karşıya kaldığını veya kalacağını da göstermiyor.
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