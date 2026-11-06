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Rekabet Kurulu harekete geçti! Fındık piyasasında 7 şirket mercek altında

Rekabet Kurulu, fındık alım fiyatlarını ve piyasa politikalarını koordineli şekilde belirledikleri şüphesiyle aralarında Ferrero'nun da bulunduğu 7 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ferrero'nun TMO referans fiyatı ve alım miktarına ilişkin taahhütleri de mercek altına alındı.

Rekabet Kurulu harekete geçti! Fındık piyasasında 7 şirket mercek altında

Rekabet Kurulu, fındık alım ve satım piyasasında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Şirketlerin fındık alım fiyatlarını ve politikalarını koordineli biçimde belirleyerek piyasadaki fiyat oluşumunu etkileyip etkilemediği incelenecek.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, fındık alım ve satımı alanında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı ve konunun Kurul tarafından karara bağlandığı bildirildi.

Rekabet Kurulu harekete geçti! Fındık piyasasında 7 şirket mercek altında 1

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 7 ŞİRKET BULUNUYOR

Soruşturma açılmasına karar verilen şirketler arasında Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Atalay Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ofi Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Özyılmaz Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ ile Şenocak Gıda Fındık Entegre Turizm Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.

Kurul, söz konusu teşebbüslerin fındık alım fiyatlarını ve politikalarını birlikte belirleyip belirlemediğini, fındık alım piyasasındaki fiyat oluşumuna müdahale ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini araştıracak.

Rekabet Kurulu harekete geçti! Fındık piyasasında 7 şirket mercek altında 2

FERRERO'NUN TAAHHÜTLERİ DE MERCEK ALTINDA

Soruşturma sürecinde Ferrero hakkında daha önce alınan Kurul kararı doğrultusunda şirketin yerine getirmeyi taahhüt ettiği yükümlülüklere uyup uymadığı da ayrıca değerlendirilecek.

Söz konusu taahhütler kapsamında Ferrero'nun 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapmaması gerekiyor. Ayrıca şirketin her bir fındık sezonunda 100 bin tonu aşan kabuklu fındık alımı gerçekleştirmemesi ve her yıl eylül-aralık dönemini kapsayan sıcak sezonda en az 45 bin ton kabuklu fındık alması yönünde yükümlülükleri bulunuyor.

Rekabet Kurulu, soruşturma kararlarının şirketlerin ilgili kanunu ihlal ettiği, yaptırımla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı anlamına gelmediğinin de altını çizdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık rekabet kurulu
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