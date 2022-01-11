FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı! Zincir marketler ifşa olacak

Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı! Zincir marketler ifşa olacak

11.01.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararına ilişkin haftaya açıklama yapılacağını duyurdu. Ayrıca metinde zincir marketler arasındaki yazışmaların da olacağı ifade edildi.

Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı! Zincir marketler ifşa olacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararının ne zaman yayınlanacağına ilişkin açıklamada bulundu. Küle gelecek hafta gerekçeli kararın açıklanacağını ifade ederken, zincir marketler arasındaki yazışmaların da gerekçeli kararın içerisinde yer alacağını bildirdi.

“Zincir marketler ve bir tane tedarikçi olmak üzere toplam yaklaşık 2,7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz” diyen Küle, “Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

'KARTEL'E ACIMADI! 2,7 MİLYAR LİRALIK CEZA

Rekabet Kurumu zincir marketlerin kendi aralarında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığını tespit etmişti. Kartel yaptıkları belirlenen zincir marketlere toplam 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesine karar verilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil satışlarında korkutan tablo! Otomobil satışlarında korkutan tablo!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Son dakika: Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Herkesi yasa boğan kazadan ilk fotoğraflar geldi

Son dakika: Konyaspor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Herkesi yasa boğan kazadan ilk fotoğraflar geldi

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

İkinci el otomobilde yaşlı araçlara ilgi artı! İşte dikkat çeken rakamlar…

İkinci el otomobilde yaşlı araçlara ilgi artı! İşte dikkat çeken rakamlar…

Bitcoin için yeni rekor tahmini

Bitcoin için yeni rekor tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.