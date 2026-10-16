Reklam Kurulu'ndan yanıltıcı reklamlara 249 milyon TL ceza!

Reklam Kurulu, yılın ocak-eylül döneminde tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla ilgili 33 binin üzerinde başvuruyu değerlendirdi. İncelemeler sonucunda kesilen idari para cezalarının toplamı 249 milyon lirayı aştı. Ekim ayındaki toplantıda ise mevzuata aykırı bulunan 136 dosya için durdurma cezası ve 17 milyon 176 bin 744 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak, ekonomik çıkarlarını gözetmek amacıyla denetim çalışmalarına kesintisiz devam ettiği bildirildi. Kurul, 8 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda toplam 161 dosyayı karara bağladı.

GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİM KAMPANYALARINA CEZA

Ticari hayatın gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gidildi. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle hedefli reklamcılık, yapay zekâ kullanılarak hazırlanan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımları ve indirimli satışlar başta olmak üzere birçok alanda yeni kurallar getirildi.

Reklam Kurulunun ekim ayı toplantısında öne çıkan konulardan biri de indirimli satışlara yönelik reklamlar oldu. Yapılan incelemelerde, kampanyalarda yüzde 75 gibi yüksek oranlarda gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerinin kullanıldığı belirlendi. Ayrıca indirim öncesindeki fiyatın belirlenmesinde, indirim başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmadığı tespit edildi.

Kolay erişilebilir sadakat kartı programlarıyla ilgili reklamlarda da indirimli satış mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklere uyulmadığı görüldü. Kuralları ihlal ettiği belirlenen reklamlar hakkında idari yaptırım uygulandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI DENETİM ALTINDA

Yönetmelikle sosyal medya etkileyicilerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yükümlülükler de açık şekilde belirlendi. Buna göre menfaat, indirim veya hediye karşılığında yapılan paylaşımlarda, içeriğin reklam ya da tanıtım olduğunu gösteren ifadelere açıkça yer verilmesi gerekiyor.

Reklam Kurulu, bu kapsamda 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımları resen incelemeye aldı. İncelemelerde reklam ibaresi kullanma zorunluluğunun ve belirlenen diğer kriterlerin yerine getirilmediği tespit edildi. Söz konusu paylaşımlar hakkında durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 9 FİRMAYA YAPTIRIM

Mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim vaatleri içeren reklamlar da Reklam Kurulunun incelemelerine konu oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 9 firma hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önüne geçilmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetim ve yaptırım çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır