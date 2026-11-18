Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Adil Katılım Bankası A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verildi.

Kurulun kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken şu ifadeler yer aldı:

"BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 11601

Karar Tarihi: 17.11.2026

Kurulun 17.11.2026 tarihli toplantısında, 17.11.2026 tarih ve E-43890421-101.02.01-209661 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Adil Katılım Bankası A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bendi çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verilmiştir."