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Resmi Gazete'de yayımlandı: İller Bankasının sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı

İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesi 250 milyar liraya yükseltildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alarak resmen yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İller Bankasının sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı

Kararda, "İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 250 milyar Türk lirasına çıkarılmasına, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

Resmi Gazete de yayımlandı: İller Bankasının sermayesi 250 milyar liraya çıkarıldı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete ilbank personel alımı
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