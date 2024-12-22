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Resmi Gazete’de yayımlandı! Kurumlar vergisi yükseltildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
22.12.2024 00:40
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kurumlar vergisi asgari oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Kurumlar vergisi yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre kurumlar vergisi asgari oranına yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Bahsi geçen karar aşağıdaki gibidir:

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Kurumlar Vergisi
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