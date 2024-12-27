Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV'siz araç alımında süre uzatıldı, 2 milyar liralık GSS borcu silindi...

Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan yasa ile , ilgili kanunun maddelerinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümlerde düzenlemeler yapıldı. İşte detaylar...

GSS BORÇLARI SİLİNİYOR

1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Böylece, Ocak 2015 tarihinin öncesinde Genel Sağlık Sigortası borcu olanların 400 bin vatandaşın 2 milyarlık borcu silindi.

Buna göre, yasayla engellilerin araç alımında uygulanan istisnada düzenleme yapıldı. Buna göre, engellilerin 5 yılda bir olan ÖTV'siz araç hakkı 10 yılda bire çıkarıldı. Bu hak kapsamında alınacak araçta yüzde 20 oranında yerlilik şartı getirildi. Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE 5 KATINA KADAR ARTABİLECEK

Yasaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili kılındı. Döner sermaye işletmesine 500 milyon TL sermaye tahsis edilecek, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tutar 5 katına kadar artırabilecek.

MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hallerde bölge, ilçe, mahal ve afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan edebilecek. Bakanlık bu dönemde, vergi ödevlerini yerine getiremeyecek olanları vergi türü ve vergilendirme dönemi itibarıyla bu kapsamda belirlenen kriterler ile faaliyetin devam edip etmediğini belirlemeye yetkili olacak.