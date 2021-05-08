FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme

08.05.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarına yapılacak 4 aylık ek ödemeye ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Tam kapanmada ne kadar yardım yapıldı?Tam kapanmada ne kadar yardım yapıldı?
E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?E-Bordro maaş sorgulama nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Oy oranımız yüzde 40

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Oy oranımız yüzde 40

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Dünyadan talep yağıyor: 3 trilyon dolarlık açık!

Dünyadan talep yağıyor: 3 trilyon dolarlık açık!

Dolandırıcılar şimdi de emeklinin ikramiyesine göz dikti!

Dolandırıcılar şimdi de emeklinin ikramiyesine göz dikti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

eBay'dan kripto para adımı!

eBay'dan kripto para adımı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.