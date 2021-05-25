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Resmi Gazete'te yayımlandı: Halka arza katılan bazı şirketlere vergi indirimi!

25.05.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), finansman gider kısıtlaması uygulamasına ilişkin tebliğ yayımladı.

Resmi Gazete'te yayımlandı: Halka arza katılan bazı şirketlere vergi indirimi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, bu tebliğe "finansman gider kısıtlaması" başlıklı bir alt bölüm eklendi.

Buna göre, finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacak.

Emeklilik şirketleri, Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ve finansal holding şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklar.

Finansman gider kısıtlaması uygulamasında bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması şartı aranacak.

Gerek geçici vergilendirme dönemlerinde gerekse yıllık dönemde finansman gider kısıtlamasına tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi vergi usul kanununa göre çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit edilecek.

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HALKA ARZ EDİLEN KURUMLARDA VERGİ İNDİRİMİ

Tebliğle, Borsa İstanbul'da ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanmasına yönelik açıklamalar da yer alıyor.

Buna göre, indirimli oranlı kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul'da kurumlar vergisi kanununa eklenen maddenin yürürlük tarihi olan 17 Aralık 2020 tarihinden sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az %20 oranında halka arzın gerçekleştirilmesi gerekiyor. %20'lik oranın hesabında halka arz edilen tutarla birlikte ulaşılan toplam sermaye tutarı dikkate alınacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri indirimli oran uygulamasından yararlanamayacak.

Bu kapsamda, kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına %25 oranında kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise %23 oranında kurumlar vergisi alınacak.

Kaynak: Reuters

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resmi gazete Borsa İstanbul
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