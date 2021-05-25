Resmi Gazete'te yayımlandı: Halka arza katılan bazı şirketlere vergi indirimi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, bu tebliğe "finansman gider kısıtlaması" başlıklı bir alt bölüm eklendi.

Buna göre, finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacak.

Emeklilik şirketleri, Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ve finansal holding şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklar.

Finansman gider kısıtlaması uygulamasında bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması şartı aranacak.

Gerek geçici vergilendirme dönemlerinde gerekse yıllık dönemde finansman gider kısıtlamasına tabi olunup olunmayacağı hesap döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi vergi usul kanununa göre çıkarılacak bilanço esas alınarak tespit edilecek.