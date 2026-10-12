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Rize'de palamut bolluğu! 3 tanesi 100 TL'ye satılıyor

Doğu Karadeniz'de 2005 yılından bu yana görülen en yoğun palamut akını tezgahlara bolluk getirdi. Rize'nin Pazar ilçesinde 600 gramın üzerindeki palamutların 3 tanesi 100 TL'den satılıyor.

Rize'de palamut bolluğu! 3 tanesi 100 TL'ye satılıyor

Doğu Karadeniz'de 2005 yılından bu yana görülen en yoğun palamut akını yaşanırken, artan av miktarı balık tezgahlarına indirim olarak yansıdı. Rize'nin Pazar ilçesinde 600 gramın üzerindeki palamutların 3 tanesi 100 TL'den satışa sunuluyor.

Doğu Karadeniz'de son yılların en bereketli balıkçılık sezonlarından biri yaşanıyor. Denize açılan balıkçı teknelerinin ağlarını dolu şekilde limana getirmesi, tezgahlardaki palamut miktarını artırdı. Arzın yükselmesiyle birlikte fiyatlar gerilerken, tüketiciler de bu durumdan yararlanmaya başladı.

Rize de palamut bolluğu! 3 tanesi 100 TL ye satılıyor 1

PAZAR'DA PALAMUDUN 3 TANESİ 100 TL

Palamut bolluğunun hissedildiği Rize'nin Pazar ilçesinde, ağırlığı 600 gramı aşan iri palamutlar üçü 100 TL'den alıcı buluyor. Fiyatların uygun seviyelere inmesi, balık tezgahlarında hareketliliği artırdı.

Rize de palamut bolluğu! 3 tanesi 100 TL ye satılıyor 2

BOL AV SATIŞLARA DA YANSIDI

Av sezonunun verimli geçmesiyle birlikte balıkçı esnafı, uzun süredir bu ölçüde yoğun bir palamut bolluğuyla karşılaşmadıklarını belirtiyor. Fiyatlardaki düşüşün satışları katladığını ifade eden esnaf, yaşanan hareketlilikten memnun.

Vatandaşlar da hem sağlıklı hem de ekonomik bir seçenek olarak öne çıkan palamuda yoğun ilgi gösteriyor. Doğu Karadeniz'deki bereketli av sezonu, balık tüketmek isteyenlere daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Rize
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