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Rus petrolü için flaş iddia: ABD tek başına da adım atabilir!

08.03.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama konusunda tek başına hareket edebilir. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, petrol ithalatına yasak getirecek tasarının bugün içinde Temsilciler Meclisi gündemine gelerek oylanması mümkün olabilir.

Rus petrolü için flaş iddia: ABD tek başına da adım atabilir!

ABD'de Biden yönetiminin Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda Avrupalı müttefikleri olmadan da adım atabileceği öne sürüldü.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Beyaz Saray, Rusya'dan petrol ithalatına yasak konusunda hızlı bir yasal düzenleme için Kongre liderleri ile görüşüyor.

Temsilciler Meclisi'nden bir danışmanın verdiği bilgiye göre, Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirilmesine ve Rusya ile normal ticarete sınırlamalar getirilmesine yönelik tasarı hazırlanmakta. Danışmana göre, tasarının bugün içinde Temsilciler Meclisi gündemine gelerek oylanması mümkün olabilir.

ABD'de bir grup senatör de Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması için hazırladıkları tasarıyı perşembe günü Senato'ya sunmuştu.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 13,5 yılın zirvesini görerek 130 doların üzerine çıkmıştı.


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