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Ruslar ilk sıraya yerleşti! Şaşırtan 'Türkiye' gerçeği rakamlara yansıdı

28.05.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan sonra Ruslar, artık sadece ikamet için değil yatırım için de Türkiye’ye yöneldi. Son verilere göre nisanda yüzde 186,6’lık artışla bin 152 konut alarak zirveye çıkan Ruslar, yatırım için de Türkiye’yi tercih etti. Bu kapsamda Rusların şirket sayısı son bir ayda yüzde 112 artı.

Ruslar ilk sıraya yerleşti! Şaşırtan 'Türkiye' gerçeği rakamlara yansıdı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de yabancılara yönelik yapılan konut satışları geçen ay yüzde 58,1 artarak 6 bin 447’ye ulaşırken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı görüldü. Türkiye’deki konut alımını artıran Ruslar ise nisanda yabancıya satışta ilk kez zirvede yer aldı. Rusların nisanda Türkiye’den aldığı konut sayısı yüzde 186,6 artarak 1.152 adede ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda vatandaşlık için yabancıya konut satış sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmişti. Ancak fiyatların yükselmesine rağmen savaştan kaçan Rusların Türkiye’ye ilgisi devam etti. Nisan ayında en fazla konut alan yabancılar listesinde ilk sıraya yükselen Rusların ticaret için de Türkiye’yi tercih ettiği ortaya çıktı.

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BİR AYDA İKİYE KATLANDI

Geçen ay Türkiye’de yabancı ortaklı şirket kuranların başında da Rusların olduğu ortaya çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, geçen ay Türkiye’de 1.650 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Nisan ayında Rus ortaklı şirket sayısı ise 136 olarak gerçekleşti. Böylece Ruslar Türkiye’de en çok yabancı ortaklı şirket kuran millet olarak kayıtlara geçti. Ruslar Mart ayında ise 64 yabancı ortaklı şirket kurmuştu. Rusların Türkiye’de kurduğu şirket sayısı böylece son 1 ayda yüzde 112 oranında artış gösterdi. Geçen ay kurulan yabancı ortaklı şirket sayısında İranlılar ikinci sıraya geriledi.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 6,3 ARTTI

TOBB'un, 2022 yılı Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerine göre, yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 40 bin 629’dan 43 bin 187’ye çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 45,7 artarak 3 bin 651’den 5 bin 321’e yükseldi. Nisan ayında kurulan şirket sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 artarak 10 bin 751’den 11 bin 188’e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 125,9 artarak 957’den 2 bin 162’ye yükseldi. (YENİŞAFAK)


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