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Rusya'dan Türkiye kararı! Yasak kalkıyor

07.04.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Türkiye'ye uyguladığı yasakları kaldırıyor. Domates, biber, kabak, patlıcan, nar, biber, üzüm, greyfurt ve portakalda yasağın kalktığının Rusya tarafından dile getirildiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, “Antalya’da çalışmalar gerçekleştiren Rus heyet ile görüşmeler gerçekleştirdik. Rus heyeti, yasağın tüm yaş meyve sebze ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı. Alınan bu karar ihracatçıları sevindirdi.

Rusya'dan Türkiye kararı! Yasak kalkıyor

Yaş meyve sebze ihracatçıları yasağın resmi olarak kalktığını ve ürünlerin serbest bir şekilde Rusya’ya gidebileceğine yönelik tebligatın yapılmasını bekliyor. İhracatçılar, kapıların açılmasıyla birlikte eski iş bağlantılarının kısa sürede kurularak, sevkiyatların başlayabileceğini ve Türkiye ekonomisine ciddi oranda döviz girdisi sağlanabileceğini ifade ediyor.

"SAHADA ÇALIŞMA YAPTILAR"

İhracatçı kanadında heyecanlı bekleyiş sürerken, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Rusya’dan Antalya’ya gelen heyetin seralarda, paketleme tesislerinde, laboratuvarda ve kamu kurumlarında çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi. Başkan Çavuşoğlu, “Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi Rosselkhoznadzor’un Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich önderliğindeki heyet 4 Nisan Pazartesi günü Antalya’ya geldi ve sahada çalışmalar yapmaya başladı” diye konuştu.

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“RESMİ YAZININ GELMESİ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARIMIZDA BÜYÜK HEYECAN OLUŞTURDU VE BEKLENTİLERİ ARTIRDI”

Domates, biber, kabak, patlıcan, nar, biber, üzüm, greyfurt ve portakalda yasağın kalktığının Rusya tarafından dile getirildiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, “Antalya’da çalışmalar gerçekleştiren Rus heyet ile görüşmeler gerçekleştirdik. Rus heyeti, yasağın tüm yaş meyve sebze ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili resmi yazının Rusya tarafından ülkemize gönderildiğini bildirdiler. Rusya’dan yasağın kalktığına dair resmi yazının gelmesi yaş meyve sebze ihracatçılarımızda büyük heyecan oluşturdu ve beklentileri artırdı” dedi.

“İHRACAT BAĞLANTILARI İÇİN HER GÜN ÇOK ÖNEMLİ”

Batı Akdenizli yaş meyve sebze ihracatçılarının Türkiye’den Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirmenin önünü açacak resmi yazıyı beklediklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Türkiye’den Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatının önünü açacak resmi yazının kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Sebze üretiminde yayla sezonu için geri sayım başladı. Üzüm, incir, kiraz, şeftali sezonu için de geri sayım başladı. İhracat bağlantıları için her gün çok ama çok önemli. İnşallah ihracatın önündeki engeller kalkar ve sektör eski günlerine geri döner “ diye konuştu.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yunus Bayram, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Antalya Zirai Karantina Müdürü Ekrem Çetin ve Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi Rosselkhoznadzor heyeti ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye
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