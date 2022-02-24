Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kripto paraları ezdi! Shiba Inu ve Avalanche düştü mü? Kripto paralarda son durum 24 Şubat 2022 Perşembe...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Donbas'a ilerlerken bölgede top ve füze ateşi sesleri duyulmaya başlandı. Ukrayna ordusu, 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterinin düşürüldüğünü bildirdi. Bunun üzerine ekonomi allak bullak oldu. Altın fiyatları, dolar kuru ve kripto paraları ne olduklarını şaşırdı. Kripto paralardan olan Shiba Inu ve Avalanche düştü mü? Kripto paralarda son durumu sorgulanıyor. 24 Şubat Perşembe günü Shiba Inu ve Avalanche son durumu merak ediliyor. İşte 24 Perşembe Shiba Inu ve Avalanche fiyatları!

SHİBA INU KAÇ TL?

24 Şubat Perşembe günü itibariyle Shiba Inu fiyatı ₺0.000345 TL, 24 saatlik işlem hacmi ise,17,589,406,814 TL. Shiba Inu en düşük fiyatı: 0.0003051 iken en yüksek fiyatı: 0.0003831 TL.

SHİBA INU NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü itibariyle Shiba Inu yüzde 14,05'lük bir düşüş yaşadı. Shiba Inu piyasa değeri 0,00002200 dolar.

AVALANCHE(AVAX) NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü 1 Avalanche fiyatı: 67,96 Dolar. Saatlik Avalanche değişimi yaklaşık olarak yüzde 0,35. Avalanche son 24 saatlik market hacmi 33.607.900.331 TL.

AVALANCHE(AVAX) KAÇ TL?

24 Şubat Perşembe günü Avalanche toplam market hacmi 237.043.318.188 TL. Avalanche bugünkü fiyatı 1,018.57 TL 24 saatlik işlem hacmi ise, 23,464,611,455 TL.

BİTCOİN, ETHEREUM, DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin 35 bin 300 dolar, Ethereum 2 bin 368 dolar, Dogecoin ise 0,11 cent oldu.

3. DÜNYA SAVAŞ ÇIKAR MI?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. dünya savaşının çıkıp çıkmayacağını akıllara getirdi. Putin Ukrayna ordusuna silahlarını bırakıp evlerine dönme çağrısı yaptı. NATO ve AB, Rusya'yı kınadı. ABD ve Avrupa Birliği, olası Rusya işgalinden sonra Ukrayna’ya asker desteğinde bulunmayacaklarını ancak Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Savaşın ve diğer ülkelerin tutumu ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.

