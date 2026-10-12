FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Rusya'nın dış ticaret fazlası 8 ayda yüzde 16,4 arttı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 102,9 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın dış ticaret fazlası 8 ayda yüzde 16,4 arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), ocak-ağustos dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,75 artarak 505,5 milyar dolara ulaştı.
Ülkenin ihracatı 37,8 milyar dolar artışla 304,2 milyar dolara, ithalatı da 23,3 milyar dolar yükselişle 201,3 milyar dolara çıktı.

Böylelikle Rusya'nın dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemindeki 88,4 milyar dolardan yüzde 16,4 artışla 102,9 milyar dolara yükseldi.

İHRACATTA MADENLER, İTHALATTA MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖNE ÇIKTI

Verilere göre, Rusya'nın ana ihracat kalemini 170,6 milyar dolarla madenler ve madeni ürünler oluştururken ana ithalat kalemini 97,7 milyar dolarla makine, teçhizat ve ulaşım araçları teşkil etti.

Rusya'nın Asya ülkeleriyle dış ticaret hacmi 381,8 milyar dolara yükselirken bu ülkelerin toplam dış ticaretteki payı yüzde 75,5'e ulaştı. Avrupa ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı yüzde 17,5 olarak kaydedilirken bu ülkelerle ticaret hacmi 88,4 milyar dolar oldu.

RUSYA'NIN DIŞ TİCARETİNDE ASYA'NIN PAYI ARTIYOR

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin toplam dış ticaretteki payı yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşirken, bu ülkelerle ticaret hacmi 18 milyar dolar olarak hesaplandı.

Afrika ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı ise yüzde 3,4 olurken, kıtayla ticaret hacmi 17,2 milyar dolara ulaştı. Rusya'nın dış ticaretinde Asya ülkelerinin payı, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların ardından artış eğilimini koruyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer fıstığının başkenti Osmaniye'de verim yüz güldürdüYer fıstığının başkenti Osmaniye'de verim yüz güldürdü
Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükteUludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dış ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

İki ülkenin sınırına hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Tek tek sıraladı 'Onlar gibi olmayacak'

Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Tek tek sıraladı 'Onlar gibi olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.