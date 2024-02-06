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Rusya'nın enerji ihracatı 2023'te geriledi

06.02.2024 17:22 | Son Güncelleme:
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Rusya'nın petrol ihracatı geçen yıl 234,4 milyon tona, boru hatlarıyla doğal gaz ihracatı da 99,6 milyar metreküpe düştü

Rusya'nın enerji ihracatı 2023'te geriledi

Rusya'nın petrol ihracatının 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3, boru hatlarıyla doğal gaz ihracatının ise yüzde 29,9 azaldığı bildirildi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federasyon Konseyi toplantısında yaptığı sunumda, ülkesinin enerji sektörüne dair bilgiler paylaştı.

Buna göre, Rusya'nın petrol üretimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 530,6 milyon tona düşerken, petrol ihracatı da yüzde 3,3 azalarak 234,4 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın boru hatlarıyla doğal gaz ihracatı yüzde 29,9 azalarak 99,6 milyar metreküpe gerilerken, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı da (LNG) yüzde 1,9 düşerek 45,4 milyar metreküpe indi.

Ülkenin doğal gaz üretimi yüzde 5,5 azalarak 636,9 milyar metreküpe gerilerken, iç pazara yönelik doğal gaz tedariki ise yüzde 2,8 artarak 500 milyar metreküpe çıktı. Kömür üretimi yüzde 1,1 azalarak 438 milyon tona düşerken, kömür ihracatı da yüzde 3,9 azalarak 212,5 milyon tona düştü.

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya enerji ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken, ülke söz konusu kaybını Asya pazarlarına artırdığı ihracatla telafi etmek istiyor.

Çin ve Hindistan'a yönelik petrol ihracatını geçen yıl artıran Rusya, doğal gazda da LNG ve yeni boru hatlarına yönelik yatırımlarla küresel pazardaki payını tekrar artırmayı hedefliyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya enerji
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