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Rüzgar enerjisi sektöründe işletme ve bakım pazarının büyüklüğü 350 milyon dolara ulaştı

Türkiye'de karasal rüzgar santrallerinin yıllık işletme ve bakım pazarının uluslararası referans fiyatlar esas alınarak hesaplanan tahmini büyüklüğü yaklaşık 350 milyon dolara ulaştı.

Rüzgar enerjisi sektöründe işletme ve bakım pazarının büyüklüğü 350 milyon dolara ulaştı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından hazırlanan TÜREB 2025 Danışmanlık, Bakım ve Diğer Servisler Envanter Araştırması, Türkiye'de rüzgar enerjisinde işletme ve bakım hizmetlerinin büyüyen önemine dikkati çekti.

Toplamda 472 santral ve 5 binden fazla türbinden oluşan, 16 gigavatı aşan mekanik kurulu güce sahip işletmedeki rüzgar filosunu inceleyen çalışma, özellikle yerli servis kapasitesi, yedek parça tedariki, mühendislik hizmetleri ve ömür uzatımı alanlarındaki ihtiyaçları ele aldı.

Temmuz verileri üzerinden hazırlanan araştırmaya göre, karasal rüzgar santrallerinin yıllık işletme ve bakım pazarının uluslararası referans fiyatlar esas alınarak hesaplanan tahmini büyüklüğü yaklaşık 350 milyon dolara ulaştı.

Araştırmaya göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü büyürken, işletmedeki santrallerin bakım ve servis ihtiyaçları da artıyor.

Buna göre, sektör santral kurulumu ağırlıklı bir büyüme evresinden işletme ve varlık yönetimi evresine geçiyor.

Mevcut filoda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yakın dönemde daha fazla önem kazanacağı öngörülüyor.

Araştırmaya göre, tahmini yıllık işletme ve bakım pazarının yaklaşık yarısı (178 milyon dolar), 2 ila 4 megavat güç aralığındaki türbinlerden kaynaklanıyor.

Çalışmada, işletmedeki santrallerin yaş dağılımı da incelendi. Buna göre 2 bin 512 megavatlık kapasite, toplam işletmedeki kapasitenin yüzde 15,5'i 15 yıllık işletme süresini dolduran türbinlerden oluşuyor.

RÜZGAR SANTRALLERİNDE YENİDEN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI ARTACAK

Araştırmanın sözleşme bitiş projeksiyonu, bugün büyük ölçüde türbin üreticilerinin elinde bulunan servis pazarının zaman içinde nasıl açılacağını da ortaya koyuyor.

Santrallerin devreye girişinden 15 yıl sonra mevcut sözleşme kapsamından çıktığı varsayımıyla yapılan hesaplamaya göre, yeniden tekliflendirilebilir hale gelecek servis değerinin 2041'e kadar kümülatif olarak yaklaşık 284 milyon dolara ulaşması hesaplanıyor.

Sözleşme bitişleri özellikle 2035 ile 2039-2040 yıllarında yoğunlaşıyor. Araştırma, bu dalgalardan önce kapasite, teknik ekip ve ticari hazırlığını tamamlayan servis sağlayıcılarının ilk hareket avantajı elde edebileceğine dikkat çekiyor.

Rüzgar kapasitesinin yüzde 29,6’sı 3 megavatın altındaki eski nesil türbinlerden, yüzde 38,2’si ise 4,2 megavat ve üzeri modern türbinlerden oluşuyor.

Özellikle yaşı ilerleyen eski nesil türbinlerde ömür uzatımı ve yeniden güçlendirme (repowering) çalışmaları yakın dönemde daha fazla gündeme gelebilecek alanlar arasında bulunuyor.

Artan bakım ve servis ihtiyacının karşılanması için nitelikli teknik çalışan sayısının artırılması ve Türkiye'deki bakım-onarım kapasitesinin güçlendirilmesi de önem kazanıyor.

GÜÇLÜ İŞLETME VE BAKIM EKOSİSTEMİ VURGUSU

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, araştırmanın işletmedeki santrallerin uzun vadeli performansının korunması açısından önemli veriler sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde ulaştığı kurulu gücün, sektörünün artık güçlü bir işletme ve bakım ekosistemine de ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini ifade eden Erden, şunları kaydetti:

"16 gigavatı aşan işletmedeki mekanik kurulu gücümüz, önemli bir ekonomik ve teknik değer oluşturuyor. Bu değerin uzun yıllar korunabilmesi için santrallerin bakım, onarım ve yenileme süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor. Araştırmamızın ortaya koyduğu yaklaşık 350 milyon dolarlık yıllık pazar büyüklüğü de bu alanın ölçeğini açıkça gösteriyor. Özellikle 15 yıllık işletme eşiğine ulaşan 2 bin 512 megavatlık kapasite ile dişli kutulu türbinlerin yüksek payı, önümüzdeki dönemde hangi teknik alanlara daha fazla ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin önemli bir çerçeve sunuyor. TÜREB olarak amacımız, sektörün ihtiyaçlarını ortaya koyan çalışmalarla yatırımcılar, servis sağlayıcıları, üreticiler ve diğer paydaşlar arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamaktır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
rüzgar enerjisi
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