Rüzgar terse döndü, yüzde 50'nin altına indi! Uzman isimden dikkat çeken yorum... 'Yüksek kazanç için...'

Mevduat faizinde yüksek oranlarda rüzgar terse döndü, ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Yüzde 60'lara yaklaşan faiz oranlarında şimdilerde yüzde 50'nin altında hareket ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, yüksek kazanç için ‘son fırsat’ dedi. Bayram, faizlerde vadelerin de uzun seçilmesi gerektiğini söyledi.

Milliyet'e konuşan bayram, "Bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Şu anda faiz oranları yüzde 50-53 civarında. Bazı bankalarda yüzde 50’nin bir miktar altına inmiş durumda." dedi.

"FAİZLERDE DÜŞÜŞ SÜREBİLİR"

Bayram, "Faizlerde düşüş sürebilir. Merkez Bankası’nın atacağı adımlar önemli. Gecelik borç alıp verme faizleri gerilerse faizler bir miktar daha geri gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

"UZUN VADELİ SEÇİM YAPMAK DAHA MANTIKLI"

Bayram şunları kaydetti:

"Şu anda getiriler 40 bin TL’ye kadar düştü. Bileşik faizden yararlanarak parasını tekrar faizde değerlendirenler var. Uzun vadeli bir seçim yapmak daha mantıklı."

"Dövizi bozdurup TL’ye geçip, faiz getirisi elde etmek için şu anda son fırsat diyebiliriz. Döviziniz varsa TL mevduata koymak daha mantıklı. Döviz seçimden itibaren yatay seyrini sürdürüyor. Dövizde şu anda bir getiri yok. Enflasyona karşı getiri erimiş durumda."







