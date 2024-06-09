FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rüzgar terse döndü, yüzde 50'nin altına indi! Uzman isimden dikkat çeken yorum... 'Yüksek kazanç için...'

Rüzgar terse döndü, yüzde 50'nin altına indi! Uzman isimden dikkat çeken yorum... 'Yüksek kazanç için...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.06.2024 10:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parası olan bankalara koşmuştu. Mevduat faizi yatırımcılarını üzdü, düşüş hızlandı. Merkez Bankası'nın adımları sonrası bankalarda faiz oranları yüzde 50'nin altına indi. Düşüş devam eder mi, vade seçimi kazancı nasıl etkiliyor?

Rüzgar terse döndü, yüzde 50'nin altına indi! Uzman isimden dikkat çeken yorum... 'Yüksek kazanç için...'

Mevduat faizinde yüksek oranlarda rüzgar terse döndü, ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Yüzde 60'lara yaklaşan faiz oranlarında şimdilerde yüzde 50'nin altında hareket ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, yüksek kazanç için ‘son fırsat’ dedi. Bayram, faizlerde vadelerin de uzun seçilmesi gerektiğini söyledi.

iStock-1292784439

Milliyet'e konuşan bayram, "Bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Şu anda faiz oranları yüzde 50-53 civarında. Bazı bankalarda yüzde 50’nin bir miktar altına inmiş durumda." dedi.

P1

"FAİZLERDE DÜŞÜŞ SÜREBİLİR"

Bayram, "Faizlerde düşüş sürebilir. Merkez Bankası’nın atacağı adımlar önemli. Gecelik borç alıp verme faizleri gerilerse faizler bir miktar daha geri gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

P4

"UZUN VADELİ SEÇİM YAPMAK DAHA MANTIKLI"

Bayram şunları kaydetti:

"Şu anda getiriler 40 bin TL’ye kadar düştü. Bileşik faizden yararlanarak parasını tekrar faizde değerlendirenler var. Uzun vadeli bir seçim yapmak daha mantıklı."

P5

"Dövizi bozdurup TL’ye geçip, faiz getirisi elde etmek için şu anda son fırsat diyebiliriz. Döviziniz varsa TL mevduata koymak daha mantıklı. Döviz seçimden itibaren yatay seyrini sürdürüyor. Dövizde şu anda bir getiri yok. Enflasyona karşı getiri erimiş durumda."


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon dönemine giriyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
Bakanlık 'acilen' diyerek uyardı! O belgeye dikkat: 100 bin TL cezası var!Bakanlık 'acilen' diyerek uyardı! O belgeye dikkat: 100 bin TL cezası var!
Bir alkollü içki grubuna daha zamBir alkollü içki grubuna daha zam
Anahtar Kelimeler:
Vade banka kazanç mevduat faizi
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu!

Otomotivde '7 Temmuz' fırsatı: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar

Otomotivde '7 Temmuz' fırsatı: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar

Bayram ikramiyesinde 17 bin lira sürprizi gelir mi? İki gün sonra Erdoğan'ın masasında!

Bayram ikramiyesinde 17 bin lira sürprizi gelir mi? İki gün sonra Erdoğan'ın masasında!

Yüzde 25 sınırı kalksa bile... 'O artışları yapamazlar' diyerek açıkladı!

Yüzde 25 sınırı kalksa bile... 'O artışları yapamazlar' diyerek açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'En zor dönem bitti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'En zor dönem bitti'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.