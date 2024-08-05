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Saat 10.00'da açıklanıyor! 7'den 70'e herkesin merak ediyor: Temmuz enflasyonu ve kira zam oranı netleşiyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.08.2024 07:56
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Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak. Geçtiğimiz ay yüzde 1,64 gelen TÜFE'nin bu ay yüzde 3,51'e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon rakamları ile birlikte 12 aylık TÜFE'nin belli olması ile de Ağustos 2024 kira zam oranı da netleşecek...

Saat 10.00'da açıklanıyor! 7'den 70'e herkesin merak ediyor: Temmuz enflasyonu ve kira zam oranı netleşiyor

Gözler, TÜİK tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verisinde. Ekonomistlerin Temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor. 2024 sonu enflasyon beklentisi de Temmuz'da yüzde 42,20 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran'da yüzde 1,64 artış kaydetmişti.

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AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ORANINDAKİ ÜST SINIR BELLİ OLACAK

Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bu fark oranında Ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.

Kira kontratı Ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte Temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.

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Enflasyon
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