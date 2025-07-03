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Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor

Emekli, memur ve memur emeklisinin gözü kulağı bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle beraber zam oranları da netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. İşte SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisinin maaş zammında son durum...

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor
Hande Dağ

SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammını bekliyor. Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber maaş zamları da netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında enflasyon rakamlarıyla ilgili "Geçen ay yüzde 2'nin altında, yüzde 1,5'lar civarında bir enflasyon oldu. Bu ay da benzer bir tablo bekliyoruz. Burada da olumlu bir perspektifimiz var. Öncü bir takım çalışmalarda, Merkez Bankamız da biliyorsunuz bakıyor, diğer kurumlarımız da bakıyor. 2 ay üst üste yüzde 2'nin altında bir enflasyonu, uzun bir zaman sonra ilk defa görmüş olacağız. Bundan sonraki süreçte de yine patikanın oldukça olumlu bir orana gelmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibarıyla da 20'li rakamlarla yılı kapatacağız. Gelecek sene artık 10'lu rakamlara geleceğiz ve sonra da tabii nihai hedefimiz tek haneli enflasyon. Bunu sağlayana kadar da kararlı bir şekilde ve çok boyutlu politikalarla, sadece para politikası değil, bir taraftan da, arz yönlü politikalar, finansal politikalar, yapısal reformlarla destekleyerek bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor 2

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e gerilemişti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyordu.

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor 3

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 1,6'lık enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,95, memur ve memur emeklisine de yüzde 15,85 artış yansıyacak. En düşük emekli maaşının da aynı oranda artırılması halinde, yeni maaş 16 bin 921 TL'ye yükselecek.

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor 4

"ENFLASYONDAKİ ARTIŞI ONLARA DA YANSITACAK BİR FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Cevdet Yılmaz konuyla ilgili "Enflasyon açıklandıktan sonra memur maaş artışları, emeklilerle ilgili normal, kurala dayalı artış oranları belirlenmiş olacak. En düşük emekli aylığı dediğimiz hadise ise kural bazlı bir şey değil. 2019'da biliyorsunuz sistemimize ilk defa girdi. Normalde prime dayalı bir sistemle değil, düşük prim ödediği halde çok düşük maaş alanlara bir destek olarak aslında bu gündeme geldi. İlk başladığında 50 bin kişiyi sadece kapsıyordu. Yarın açıklanacak enflasyonla birlikte aynı oranı yansıtırsanız 4 milyon kişiyi kapsar hale gelecek. Burada da şöyle bir mesele var, kanunla bunu yapmak durumundasınız. Kanunla değiştirmek durumundasınız bu oranı. Çünkü kurala dayalı bir oran değil, prime dayalı bir maaş değil. Burada da esas irade Meclisimizde. Grup Başkanımız Abdullah Güler Bey bir açıklama yaptı. Çalışma Bakanımız açıklama yaptı. Biz kanuni bir değişiklik yapmazsak, alt sınırın altında kök ücreti olanların maaşı değişmemiş olacak. Bunu arzu etmiyoruz tabii. Dolayısıyla bu enflasyondaki artışı onlara da yansıtacak bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bu tabii sonuçta Meclisimizin takdirinde. Yapılması halinde, yani varsayım olarak söylüyorum, 4 milyon insanı etkileyecek. Kamuya da aşağı yukarı 40 milyar lira ilave bir maliyet oluşturacak bir hadise. Ama biz bütün imkanlarımızla her zaman emeklimizin yanında olduk. Bundan sonra da, az önce bahsettiğim şu ekonomik gelişim süreci, enflasyonun düşüşü, ülkemizin ekonomik temellerinin sağlamlaşmasıyla, imkanlarımız arttıkça emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz" demişti.

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor 5

GÖRÜŞMELER YAPILACAK, MECLİS'E SUNULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük emekli ücretinin yükselmesine ilişkin 6 aylık enflasyon oranlarını işaret ederek, ‘’3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra meclise sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Konu ile ilgili sayın grup başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için" açıklamasında bulunmuştu.

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor 6

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamını açıklaması sonrası memur ve emeklilerin zam oranı netlik kazanacak. SSK Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,09'luk fark oluşurken memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 14,01 zammı kesinleşti. Söz konusu oranlara haziran ayı enflasyonu da eklenecek.

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor 7

TÜİK tarafından açıklanacak rakamlarla ÖTV'de de 3 kalemde güncelleme gündemde. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütüne otomatik olarak yansıyacak zam oranını Cumhurbaşkanının değiştirme yetkisi de var.

Saatler kaldı! Emekli ve memur zammı belli oluyor... Enflasyon bugün açıklanıyor 8

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