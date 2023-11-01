SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI 2023 İŞKUR BAŞVURU EKRANI! 216 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları arama motorlarında sorgulanıyor. Bakanlığa 22 ile yönelik olarak engelli 216 temizlik görevlisi alınacak. Kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adreslerine göre başvuru yapması gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı engeli işçi alımı başvuruları 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ

İstanbul (130),

Ardahan (1),

Çanakkale (9),

Denizli (1),

Kastamonu (4),

Kilis (5),

Mardin (7),

Samsun (8),

Sivas (1),

Bilecik (1),

Burdur (4),

Erzurum (6),

Gümüşhane (3),

Hakkari (1),

Hatay (8),

Kars (3),

Kırklareli (1),

Kütahya (2),

Malatya (9),

Muğla (4),

Sakarya (7),

Sinop (1)

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) adresi üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek."





