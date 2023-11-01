FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI 2023 İŞKUR BAŞVURU EKRANI! 216 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI 2023 İŞKUR BAŞVURU EKRANI! 216 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

01.11.2023 11:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları, söz konusu ilanın İŞKUR'da yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Resmi Gazete'de 1 Kasım 2023 tarihinde yer alan bilgiye göre Sağlık Bakanlığı'na 216 engelli işçi alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI 2023 İŞKUR BAŞVURU EKRANI! 216 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları arama motorlarında sorgulanıyor. Bakanlığa 22 ile yönelik olarak engelli 216 temizlik görevlisi alınacak. Kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adreslerine göre başvuru yapması gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı engeli işçi alımı başvuruları 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ

İstanbul (130),

Ardahan (1),

Çanakkale (9),

Denizli (1),

Kastamonu (4),

Kilis (5),

Mardin (7),

Samsun (8),

Sivas (1),

Bilecik (1),

Burdur (4),

Erzurum (6),

Gümüşhane (3),

Hakkari (1),

Hatay (8),

Kars (3),

Kırklareli (1),

Kütahya (2),

Malatya (9),

Muğla (4),

Sakarya (7),

Sinop (1)

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) adresi üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek."

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kentsel dönüşüm için süreç hızlandıİstanbul'da kentsel dönüşüm için süreç hızlandı
KOSGEB’den faizsiz kredi! 12 ay geri ödemesi yok…KOSGEB’den faizsiz kredi! 12 ay geri ödemesi yok…
Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Fed faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı işçi alımı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.