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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: 25 Nisan 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

25.04.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları 25 Nisan 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İŞKUR'da yayımlanan ilanlara başvuruda bulunan kişiler arasından bakanlığa 10 bin 900 işçi alınacak. Birçok kişi konuya dair araştırma yapıyor. Peki, 25 Nisan 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: 25 Nisan 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25 Nisan 2023 Salı ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bakanlığa 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 silahsız güvenlik görevlisi, hastanelerde çalışacak 747 klinik destek elemanı, 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 279 elektrikçi, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 195 inşaat boyacısı ve 130 marangoz işçisi alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları hakkında detaylar...

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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak.

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Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 - 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları aynı gün erişime açılmıştı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önceki Sağlık Bakanlığı kura çekilişi bakanlığın YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelmişti.

İŞKUR - SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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