SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: e-devlet işkur ile Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı izleme ekranı 26 Nisan 2023 Çarşamba günü internette araştırılıyor. İŞKUR'daki ilanlara başvuru yapan kişiler konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Gerçtiğimiz gün çekilişler Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir için yapıldı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı izleme ekranı ...

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

26 NİSAN 2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

