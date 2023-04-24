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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 10 bin 900 işçi alınacak!

24.04.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izleme ekranı, İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından tarafından internette sorgulanıyor. İŞKUR üzerinden silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi gibi ilanlara başvuruda bulunan kişiler arama motorlarında "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki, İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 10 bin 900 işçi alınacak!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 25 Nisan Salı günü ile 26 Nisan Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonrası belli olacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Bakanlığa Kuruma 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 silahsız güvenlik görevlisi, hastanelerde çalışacak 747 klinik destek elemanı, 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 279 elektrikçi, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 195 inşaat boyacısı ve 130 marangoz işçisi alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları tarihi ve detaylar...

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İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda yapılacak.

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Kuralar, saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 - 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları aynı gün erişime açılmıştı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önceki Sağlık Bakanlığı kura çekilişi bakanlığın YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelmişti.

İŞKUR - SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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