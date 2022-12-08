SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ ne zaman 2022? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları doğrultusunda 11 bin 317 sürekli işçi alınacak!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurular, 28 Kasım - 2 Aralık arasında İŞKUR personel alımı sistemi üzerinden alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Sağlık Bakanlığoı işçi alımı kura çekimi için henüz 'tarih' açıklamasında bulunulmadı.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonrası sonuçlar belli olacak.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan işçi alımı kura çekimi ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

