Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 Sağlık Bakanlığı 419 işçi alımı sonuçları için gözler o tarihte

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 4 Aralık tarihinde başla Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru süreci 8 Aralık'ta sona ermişti. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları canlı yayında yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek. Konuya dair merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 Aralık'ta tamamlandı.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıldı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 22 Aralık Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da yapılacak

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanacak.

Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri merkez teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatında ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde, sınav sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak.





