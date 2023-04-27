SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nereden bakılır? ASİL ve YEDEKLER!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi 25 Nisan ila 26 Nisan'da gerçekleştirilen çekilişler sonrası merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr internet sitesinden TC kimlik numarası, baba adı, doğum yılı bilgileri ile sorgulanabiliyor. Birçok kişi internette "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi nereden bakılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi 25 Nisan ile 26 Nisan'da Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler sonrası merak konusu oldu.

Kuralar, 2 gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİNE NEREDEN BAKILIR?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

