SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşçi alımı kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları canlı yayını, 25 Nisan itibari ile yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımında sıra kura çekimine geldi. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekiminin ardından sonuçları canlı yayında takip edebilecekleri gibi, iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden de öğrenebilecekler. 25 Nisan'da Sağlık Bakanlığı kura çekimi yapılacak iller arasında Adana, Adıyaman, İstanbul ve Mersin de bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı kura çekilişi 25 Nisan tarihinde saat 10:00’da başlayacak. Kura çekimi yarın da devam edecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada hangi ilde bugün hangi ilde yarın çekiliş yapılacağı hakkında da bilgi verildi.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacak.

25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller şu şekilde açıklandı:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KURA ÇEKİLİŞİ YARIN DA DEVAM EDECEK

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller ise şu şekilde:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

