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SAĞLIK BAKANLIĞI kura çekimi sonuçları 2022: Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

27.12.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı'na 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak. Resmi Gazete içerisinde yayımlanan ilanda alımlar hakkında detaylı bilgiye yer verildi ve kura tarihi açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları hakkında detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI kura çekimi sonuçları 2022: Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapacak. 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Şimdi gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarına çevrildi. Yapılan açıklamada kura sonuçlarının 28 Aralık’ta açıklanacağı bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ AÇIKLANDI

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi, 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09:00'da başlayacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

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KADROLAR BELLİ OLDU

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak.

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Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı işçi alımı

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