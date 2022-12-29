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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI canlı izle: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? iscisonuc.saglik.gov.tr sorgulama

29.12.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirdiler. Dün Mersin, İstanbul, İzmir, Kars’ında içerisinde bulunduğu bazı illerde kura çekimi tamamlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı yayını ve detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI canlı izle: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? iscisonuc.saglik.gov.tr sorgulama

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları canlı izleme linki yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımında ikinci gün kuraları için araştırmalar hız kazandı. 29 Aralık 2022 Perşembe günü Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon'unda içerisinde bulunduğu illerde kura çekimi yapılacak ve sonuçlar aynı gün içerisinde duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Aralık 2022 Çarşamba günü kura çekilişi yapılan Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için sonuçlar açıklandı.

sağlık-bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Diğer iller için kura çekilişi 29 Aralık 2022 Perşembe günü yapılacak olup, sonuçları aynı gün saat 22:00 den sonra açıklanacaktır.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 11 bin 317 işçi için bazı illerde dün (28 Aralık 2022 Çarşamba) yapıldı. Bugün ise diğer iller için devam ediyor. Noter huzurunda yapılan kura çekilişi, sabah 09:00'da başladı ve saat 18:00'de sona erecek.
KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ-TIKLAYINIZ


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Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı işçi alımı

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