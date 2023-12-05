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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 İŞKUR: 419 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Personel alımı İŞKUR başvuru ekranı

05.12.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvuruların ne zaman, başlayacağı ve istenen şartlar vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi konuya dair bilgi edinmek için İŞKUR tarafından yayımlanan bilgileri incelemeye başladı. Bakanlığa 419 'temizlik görevlisi' eski hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 İŞKUR: 419 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Personel alımı İŞKUR başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. Bakanlığı 419 'temizlik görevlisi' alınacak. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili ayrıntılar...

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar Resdmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 419 'temizlik görevlisi' eski hükümlü/ TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 4 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Yayımlanan bilgilere göre; başvurular için son gün 8 Aralık.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımına Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) web sitesinden başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

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