SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 İŞKUR: 419 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Personel alımı İŞKUR başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. Bakanlığı 419 'temizlik görevlisi' alınacak. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar Resdmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 419 'temizlik görevlisi' eski hükümlü/ TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 4 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Yayımlanan bilgilere göre; başvurular için son gün 8 Aralık.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımına Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) web sitesinden başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.









