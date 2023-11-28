FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: İŞKUR 216 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: İŞKUR 216 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi!

27.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izleme internette araştırılıyor. 216 temizlik görevlisi pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1 Kasım tarihinde başlayıp 6 Kasım 2023 tarihinde sona erdi. Şimdi gözler İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi canlı izleme ekranında. Sonuçlara ilişkin isim listesi internette araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, canlı olarak yayınlanacak mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: İŞKUR 216 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İsim listesi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları isim listesi günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Başvurular 1-6 Kasım tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Kura çekimi ile bakanlığa temizlik personeli pozisyonu için 216 engelli personel alınacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiminin canlı olarak takip edilip edilemeyeceği merak konusu oldu. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sıralı tam liste, çekiliş sonrası erişime açılacak.

sağlık-bakanlığı-kura-sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kuraları için tarih belli oldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi bugün (28 Kasım 2023 Salı) Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI OLARAK NERDEN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi canlı izlenip izlenmeyeceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Kuranın canlı yayımlanması halinde bakanlığın Youtube hesabı takip edilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER HANGİLERİ?

Ardahan,
Bilecik,
Burdur,
Çanakkale,
Denizli,
Erzurum,
Gümüşhane,
Hakkari,
Hatay,
İstanbul,
Kars,
Kastamonu,
Kırklareli,
Kilis,
Kütahya,
Malatya,
Mardin,
Muğla,
Sakarya,
Samsun,
Sinop,
Sivas

sağlık bakanlığı işçi alımı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından isim listesi için gözler Sağlık Bakanlığı'nın internet adresine dönecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

sağlık bakanlığı işçi personel

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı'na ürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu
    adaylar tercih yapamayacaktır.)

  2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

  3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

  4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

  6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

  7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

  8. Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiracılara ihbarname gönderildi: Yüzde 700 zam!Kiracılara ihbarname gönderildi: Yüzde 700 zam!
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Emekli promosyon ödemeleri için bankalar düğmeye bastıEmekli promosyon ödemeleri için bankalar düğmeye bastı
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı personel alımı sağlık bakanlığı sürekli işçi alımı
En Çok Okunan Haberler
O paralar emeklilere geri ödeniyor

O paralar emeklilere geri ödeniyor

Gram altın fiyatı için ‘an meselesi’ diyerek açıkladılar:

Gram altın fiyatı için ‘an meselesi’ diyerek açıkladılar:

Emeklilere 5 bin liralık ikramiyede yeni adım!

Emeklilere 5 bin liralık ikramiyede yeni adım!

MTV ödemelerinde dudak uçuklatan rakam

MTV ödemelerinde dudak uçuklatan rakam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.