SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Atama bekleyen sağlıkçılar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikincisine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşuyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan ikinci personel alım tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntılar belli olur olmaz haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIM BRANŞ VE KONTENJANLAR BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın ilk etapta yaptığı alımlarda ataması yapılan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537’sini tıbbi sekreter, 5 bin 831’ini ise hemşirelerden oluşmuştu.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada tıbbi sekreter kadrosuna alım yapılacağını duyurmuştu. İlk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı tamamlandı.

İkinci alımlarda ise teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alımın yapılması bekleniyor.

Kontenjan ve branşlar ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.

