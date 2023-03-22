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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı ne zaman? Resmi Gazete'de yayımlandı!

22.03.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri Bakan Koca'nın 42 bin 500 yeni personel istihdamı konusunda yaptığı açıklamanın yanı sıra; 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı ne zaman? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı iile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre; bakanlık temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem elemanı ve biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı istihdam edecek. Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı konusuna ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 10 BİN 900 İŞÇİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçi alınacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROSU VE BRANŞ DAĞILIMI

Bu kapsamda; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu için adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 22-27 Mart'ta gerçekleştirecek.

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Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

Adaylar başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. (AA)

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ikincisine ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beklenen açıklama geçtiğimiz gün yapıldı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları ve branş dağılımına da değinen Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

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sağlık bakanlığı personel alımı başvuru

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