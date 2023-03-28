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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023: 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjan ve ÖSYM başvuru ekranı!

28.03.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Personel alımı başvuru ekranı, İŞKUR ile 10 bin 900 işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık 31 bin 600 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yer alan kararda alınacak sözleşmeli personelin pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımına da yer verildi. Birçok kişi "42 bin 500Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023: 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı, kontenjan ve ÖSYM başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığı Personel alımı branş dağılımı, kontenjan ve ÖSYM başvuru ekranı bilgileri Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası arama motorlarında araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjan bilgisi merak konusu oldu. Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri alacaklarını açıklamıştı. İşte, ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başvuru süreci 28 Mart 2023 - 3 Nisan 2023 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

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ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLAR

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
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Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim), Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).

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Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı personel alımı branş dağılımı

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