SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2023 İŞKUR: 216 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, kura çekimi saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı izleme internette araştırılıyor. Temizlik görevlisi pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1 Kasım tarihinde başlayıp 6 Kasım 2023 tarihinde sona erdi. İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi canlı izleme ekranı ile ilgili detaylar arama motorlarında sorgulanıyor. Bakanlığa 216 engelli personel alınacak. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuç sorgulama ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi canlı izlenip izlenmeyeceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Kuranın canlı yayımlanması halinde bakanlığın Youtube hesabı takip edilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli persone alımı kura sonuçlarının nasıl sorgulanabileceği ve izlenip izlenemeyeceği henüz belli olmadı. Konu hakkında Bakanlık'tan açıklama geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kuraları için tarih belli oldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi bugün (28 Kasım 2023 Salı) Ankara’da gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER HANGİLERİ?

Ardahan,

Bilecik,

Burdur,

Çanakkale,

Denizli,

Erzurum,

Gümüşhane,

Hakkari,

Hatay,

İstanbul,

Kars,

Kastamonu,

Kırklareli,

Kilis,

Kütahya,

Malatya,

Mardin,

Muğla,

Sakarya,

Samsun,

Sinop,

Sivas





