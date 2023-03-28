SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kontenjan ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi konusunda bilgi edinmek isteyen birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Çekiliş için geri sayım, başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte başladı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi konusunda şu an için bir açıklama bulunmuyor.

Kılavuzda ise şu bilgiler yer alıyor:

"Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sağlık Bakanlığının internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir."

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