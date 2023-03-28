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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kontenjan ve branş dağılımı

28.03.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, İŞKUR'dan yapılan başvuru sürecinin bitmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Bakan Koca, KPSS şartsız 10.900 sürekli işçi istihdam edeceklerini açıklamıştı. Öte yandan 42 bin 500 personel alımı bilgileri de Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan listesinde Temizlik Görevlisi, İnşaat Boyacısı, Elektrikçi gibi birçok ilan yer aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi bilgisi...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kontenjan ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi konusunda bilgi edinmek isteyen birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Çekiliş için geri sayım, başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte başladı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi konusunda şu an için bir açıklama bulunmuyor.

Kılavuzda ise şu bilgiler yer alıyor:

"Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sağlık Bakanlığının internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir."

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