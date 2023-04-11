SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde adayların erişimine açılacak. Bilindiği üzere adaylar, tercihlerini KPSS-2023/5 ile yaptı. Açıklama sonrası adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçları görüntüleyebilecekler. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları konusunda henüz açıklama yapılmadı.

KPSS-2023/5 tercih sonuç tarihi bilgisi şu an için paylaşılmadı. Fakat bir önceki tercihler 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 13 Aralık'ta ÖSYM'nin iternet sitesinde erişime açılmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇLARI EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2023/5 TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

