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Sağlıkçılara ek ödeme ne kadar yatacak? Sağlıkçılara ek ödeme ne zaman verilecek?

11.05.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre; Sağlık Bakanlığı’na bağlık sağlık tesislerinde görev yapan personele, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak suretiyle 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Sağlıkçılara verilecek ek ödemelerle ilgili detaylar belli oldu.

Sağlıkçılara ek ödeme ne kadar yatacak? Sağlıkçılara ek ödeme ne zaman verilecek?

1 Nisan 2021’den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay boyunca sağlıkçılara ek ödeme yapılacak. Bakan tarafından belirlenmek şartıyla sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerin tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK?

"Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye ile 1 Nisan 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere 4 ay boyunca yer ya da personel yönünden kapsamı ve oranı, Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek şartıyla personele ek ödeme yapılacak.

SAĞLIKÇILARA NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlıkçılara ek ödeme ne kadar yatacak? Sağlıkçılara ek ödeme ne zaman verilecek

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine katkı sağladığı dönemde verilir. Sağlık tesisinin o zamanlarda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24 Mayıs 1983 tarihli ve 2 bin 828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrılmasının ardından kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 3. fıkrasında paylaşılan oranları geçmemek suretiyle personele ek ödeme olarak dağıtılır. Faiz, bağış, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir biçimde personele ek ödeme olarak verilemez.

Koronavirüs salgınından en çok olumsuz etkilenen meslek gruplarından olan sağlık çalışanları, salgınla mücadelede en ön saflarda canı pahasına mücadeleye devam ediyor.

Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan sağlıkçıları maddi yönden biraz da olsa rahatlatacak "ek ödeme yönetmeliği" açıklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 4 AY BOYUNCA EK ÖDEME

Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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