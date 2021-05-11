Sağlıkçılara ek ödeme ne kadar yatacak? Sağlıkçılara ek ödeme ne zaman verilecek?

1 Nisan 2021’den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay boyunca sağlıkçılara ek ödeme yapılacak. Bakan tarafından belirlenmek şartıyla sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerin tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK?

"Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye ile 1 Nisan 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere 4 ay boyunca yer ya da personel yönünden kapsamı ve oranı, Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek şartıyla personele ek ödeme yapılacak.

SAĞLIKÇILARA NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine katkı sağladığı dönemde verilir. Sağlık tesisinin o zamanlarda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24 Mayıs 1983 tarihli ve 2 bin 828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrılmasının ardından kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 3. fıkrasında paylaşılan oranları geçmemek suretiyle personele ek ödeme olarak dağıtılır. Faiz, bağış, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir biçimde personele ek ödeme olarak verilemez.