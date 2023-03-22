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SAHUR DUASI Türkçe Arapça okunuşu: Ramazan ilk sahur duası nedir, nasıl okunur? Diyanet ile sahur duası Türkçe Arapça okunuşu

22.03.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahur duası oruçlarını tutmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca Müslüman bu gece on bir ayın sultanı ramazan için ilk sahurlarını yapacak. Oruca dayanma gücü veren sahur duasının okunması alimler tarafından da öneriliyor. Sahur duası Türkçe Arapça konuşu araştırılıyor. Peki Ramazan ilk sahur duası nedir, nasıl okunur? İşte Diyanet ile sahur duası Türkçe Arapça okunuşu...

SAHUR DUASI Türkçe Arapça okunuşu: Ramazan ilk sahur duası nedir, nasıl okunur? Diyanet ile sahur duası Türkçe Arapça okunuşu

Sahur duası ve sahurda okunacak dualar sorularına yanıt aranıyor. Mübarek oruç ayını içine alan Ramazan'da sahura kalkıp oruç tutacak olan müminler niyet edecek. İmsak ile akşam ezanı arasında hiçbir şey yiyip içmeden oruç tutacak olan vatandaşlar, 30 gün boyunca çeşitli ibadetler de yapacaklar. Peki Ramazan ilk sahur duası nedir, nasıl okunur? Diyanet ile Türkçe Arapça sahur duası okunuşu ve anlamı...

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimizin sahur duası şöyledir; "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe... Âmin..."

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SAHUR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Sahur Duası Arapça okunuşu şu şekildedir: “Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”

SAHUR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum.

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Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”


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sahur duası

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