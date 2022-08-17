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Sakatat enflasyona meydan okuyor! Fiyatlar piyasanın yüzde 20 altında

17.08.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde tüketilen sakatat, enflasyona meydan okuyan fiyatıyla dikkat çekiyor. Sivas’ta sakatat ürünleri satış yapan Demirhan Yarış, sakatat fiyatlarının artmadığını ifade edip, 'Biz fiyat artışı yapmıyoruz, kendi ürünlerimiz olduğu için fiyatlara zam yapmıyoruz ama piyasa genelinin yüzde 20 altındayız. Müşterimiz çok tercih ettiği için zam yapmakta istemiyoruz. ' dedi.

Sakatat enflasyona meydan okuyor! Fiyatlar piyasanın yüzde 20 altında

Geçmişten günümüze sofraların vazgeçilmezi olan sakatat ürünlerinin fiyatı, artan enflasyona rağmen yükselmedi. Hayvanın paça, ciğer, yürek, böbrek, dalak, beyin gibi organlarından oluşan sakatata olan ilgi diğer et ürünlerine kıyasla fiyatı artmadığı için arttı.

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“SAKATAT SİVAS’TA BİR GELENEKTİR”

Sivas’ta sakatat ürünleri satış yapan Demirhan Yarış, sakatata olan ilginin arttığını belirterek, “Sakatat tüketimi Sivas’ta baya iyi, diğer şehirlere göre baya önceyiz. Vatandaşlarımız ürünlerden memnun. Sakatat dediğimiz zaman hayvanların bütün iç organları giriyor. Hayvanın paçasından başlar iç organları ciğer, yürek, böbrek, dalak gibi tüm her yerini kullana biliyoruz. Örneğin paçanın kemik gelişimine, ciğerin kansızlığa, beyinin unutkanlığa iyi geldiğini biliyoruz, sakatatın her türlüsü faydalıdır. Hepsini ayrı ayrı paketleyip müşterimize satıyoruz. Sakatat Sivas’ta bir gelenektir normal etle tartışılmayacak bir yanı var. Vatandaşta memnun biz de memnunuz, satışlarımızda gayet yerinde” dedi.

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'FİYATLAR PİYASANIN YÜZDE 20 ALTINDA'

Yarış sakatat fiyatlarının artmadığını ifade edip, “Biz fiyat artışı yapmıyoruz, kendi ürünlerimiz olduğu için fiyatlara zam yapmıyoruz ama piyasa genelinin yüzde 20 altındayız. Müşterimiz çok tercih ettiği için zam yapmakta istemiyoruz. Dana ciğerin kilosu 60 lira, dana yüreğin kilosu 30 lira, böbrek 15 lira, temizlenmiş işkembe 30 lira, temizlenmiş mumbar 35 lira, kirli mumbar 20 liraya satıyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas sakatat
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