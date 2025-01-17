Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Croc du Merle marka tereyağlarında listeria bakterisi tespit edildi. Fransa genelinde satılan tereyağının geri çağrıldığı duyuruldu.

Fransız Rappel Conso geri çağırma platformu aracılığıyla yapılan duyuruya göre; Sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle, 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında piyasaya sürülen ve son kullanma tarihi 06/02/2025 olan tereyağlarını satın alan tüketicilerin, ürünü acilen iade edilmesi istendi.

#RappelProduit beurre doux et beurre demi sel - Croc du merle



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Motif : listeriahttps://t.co/z2vPSxfqgG pic.twitter.com/tPle0jrVnc — RappelConso (@RappelConso) January 15, 2025

Bu ürünü satın alan müşteriler ürünü tüketmemeleri ve aldıkları markete iade etmeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR?

Listeria genellikle kontamine (kirletilmiş) gıdaların tüketilmesinden sonra ortaya çıkar. Bu gıdalar arasında çiğ veya az pişmiş et, çiğ süt ürünleri, yumurta, taze sebzeler ve deniz ürünleri bulunur.

Enfeksiyon, insanların bu gıdaları tüketmesiyle bulaşır. Anneler hamilelik esnasında bu gıdalardan tüketmişse bebekleri Listeriozisli doğabilir.

Yiyeceklerden bulaşabilen listeria bakterisi öldürücü olabilir.