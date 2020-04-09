Salgın yüzünden mağdur olan vatandaşa destek! Erzak yardımı için...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'nin her bölgesine yayıldığı belirtildi. Özellikle 31 büyükşehirde vakaların görüldüğünü söyleyen Koca, nüfus yoğunluğu ve sirkülasyon nedeniyle İstanbul'un koronavirüs vaka sayısıyla ilk sıraya yerleştiğini açıkladı. İstanbul'da vaka sayısındaki artışı önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya harekete geçti. Vali Yerlikaya koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara erzak yardımı yapılacağını duyurdu. Peki, erzak yardımının kapsamı nedir? Erzak yardımı nerelerden, nasıl alınır? İşte, vatandaşlara derin bir nefes aldıracak erzak yardımına dair merak edilen detaylar... ERZAK YARDIMININ KAPSAMI NEDİR? Kaymakamların koordinasyonuyla, Vefa Sosyal Destek Grupları ve onların yönetiminde olan Vefa İletişim Merkezleri, yerel yönetimler, büyükşehir ve ilçe görevlileri, Kızılay, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması ile 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardım kolisi temin edilmektedir. İhtiyaç sahipliği tespit edilen vatandaşların yardımına koşan hayırseverler son sürat çalışmalarını arttırıyor.

ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? istanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yaşlı ve geliri olmayan vatandaşlara yardım edileceğinin müjdesini verdi. Salgına karşı oluşturulan topyekün mücadele çerçevesinde İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların 112, 115 ve 156'yı araması durumunda yardım edilebilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla iletilen destekler çerçevesinde yaklaşık on binlerce vatandaşa erzak yardımı yapılabilecek. ERZAK YARDIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR? YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE HANGİ MALZEMELER BULUNUR? Koronavirüs salgınından önce belediyeler tarafından yapılan erzak yardımları ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağıtıldığı gibi kupon ya da nakdi yarım şeklinde de veriliyordu. Koronavirüsle birlikte kişilerin sokağa çıkmasını en aza indirmek için koli şeklinde erzak yardımı yapılmaya başlandı. Erzak yardımı için vatandaşların ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi gerekir. Erzak yardımı için; nüfus cüzdanı fotokopisi, dilekçe ve muhtarlar tarafından verilen muhtaçlık belgesi gibi belgeler istenebilir.