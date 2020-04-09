FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Salgın yüzünden mağdur olan vatandaşa destek! Erzak yardımı için...

Salgın yüzünden mağdur olan vatandaşa destek! Erzak yardımı için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının etkisini göstermesiyle salgının yayılım hızını azaltmak için vatandaşlara gönüllü karantina uygulamasına geçilmesi önerildi. Devlet ilerleyen süreçte gönüllü karantina uygulamasının kapsamını geliştirdi. 65 yaşın üzerindeki ve 20 yaşın altındaki vatandaşa sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak çerçevesinde özellikle yaşlılar için yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı.

Salgın yüzünden mağdur olan vatandaşa destek! Erzak yardımı için...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'nin her bölgesine yayıldığı belirtildi. Özellikle 31 büyükşehirde vakaların görüldüğünü söyleyen Koca, nüfus yoğunluğu ve sirkülasyon nedeniyle İstanbul'un koronavirüs vaka sayısıyla ilk sıraya yerleştiğini açıkladı.

İstanbul'da vaka sayısındaki artışı önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya harekete geçti. Vali Yerlikaya koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara erzak yardımı yapılacağını duyurdu. Peki, erzak yardımının kapsamı nedir? Erzak yardımı nerelerden, nasıl alınır? İşte, vatandaşlara derin bir nefes aldıracak erzak yardımına dair merak edilen detaylar...

ERZAK YARDIMININ KAPSAMI NEDİR?

Kaymakamların koordinasyonuyla, Vefa Sosyal Destek Grupları ve onların yönetiminde olan Vefa İletişim Merkezleri, yerel yönetimler, büyükşehir ve ilçe görevlileri, Kızılay, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması ile 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardım kolisi temin edilmektedir. İhtiyaç sahipliği tespit edilen vatandaşların yardımına koşan hayırseverler son sürat çalışmalarını arttırıyor.

ERZAK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

istanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yaşlı ve geliri olmayan vatandaşlara yardım edileceğinin müjdesini verdi. Salgına karşı oluşturulan topyekün mücadele çerçevesinde İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların 112, 115 ve 156'yı araması durumunda yardım edilebilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla iletilen destekler çerçevesinde yaklaşık on binlerce vatandaşa erzak yardımı yapılabilecek.

ERZAK YARDIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR? YARDIM KOLİSİNİN İÇİNDE HANGİ MALZEMELER BULUNUR?

Koronavirüs salgınından önce belediyeler tarafından yapılan erzak yardımları ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağıtıldığı gibi kupon ya da nakdi yarım şeklinde de veriliyordu. Koronavirüsle birlikte kişilerin sokağa çıkmasını en aza indirmek için koli şeklinde erzak yardımı yapılmaya başlandı.

Erzak yardımı için vatandaşların ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi gerekir. Erzak yardımı için; nüfus cüzdanı fotokopisi, dilekçe ve muhtarlar tarafından verilen muhtaçlık belgesi gibi belgeler istenebilir.

Erzak yardımı kolisinde genellikle bir evin gıda anlamında ihtiyaç duyabileceği dayanıklı yiyecekler bulunur. Bu yiyecekler arasında; pirinç, çay, makarna, bulgur, salça, reçel, yağ, un ve bakliyat ürünleri yer alır. Gıda yardımına ek olarak kolinin içine sabun, çamaşır suyu, dezenfektan ya da maske gibi temizlik malzemeleri de konulur.

YARDIMSEVERLER VEFA HAREKETİ İÇİN SEFERBER OLDU

65 yaş üzerindeki yaşlılara "Vefa Hareketi" kapsamında gıda ve hijyen maddeleri bulunan koliler hazırlanıyor ve kuryeler aracılığıyla bu koliler dağıtılıyor.

Vefa Hareketi içinde birçok ünlü firma gönüllü olarak destek olmaya devam ediyor. Yaklaşık 333 bin gıda kolisi hayırseverlere dağıtıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Harekete destek olan bazı şirketler ve iş insanları şunlardır:

  • Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu
  • Limak Holding, Nihat Özdemir
  • Cengiz Holding, Mehmet Cengiz
  • MNG Holding, Mehmet Nazif Günal
  • Demirören Holding, Yıldırım Demirören
    -LC Waikiki, Vahap Küçük
  • Fuat Tosyalı
  • Mesut Toprak
  • Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Kulübünün futbolcuları
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Mücevher ihracatı martta yüzde 46 düştüMücevher ihracatı martta yüzde 46 düştü
Ekonomik sıkıntı çekenler dikkat! Vefat eden kişinin maaşından faydalanabilirsinizEkonomik sıkıntı çekenler dikkat! Vefat eden kişinin maaşından faydalanabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erzak yardımı, koronavirüs salgını,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

Stoklar bitmek üzere! Ürünlere zam yolda

Stoklar bitmek üzere! Ürünlere zam yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mark Mobius: Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor

Mark Mobius: Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor

Devletten çocuk parası desteği! Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...

Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...

Kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!

Kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!

İhracatta ‘salgın’ faturası kabarıyor

İhracatta ‘salgın’ faturası kabarıyor

Bakan duyurdu: Sosyal yardımları daha da artıracağız

Bakan duyurdu: Sosyal yardımları daha da artıracağız

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.