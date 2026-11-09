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Samsun’da 10 ayda 1 milyon 429 bin kişiye havayolu hizmeti

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yılın ilk 10 ayında yolcu trafiği 1 milyon 429 bin 195 kişi oldu.

Samsun’da 10 ayda 1 milyon 429 bin kişiye havayolu hizmeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanının ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanında ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 124 bin 490, dış hat yolcu trafiği 14 bin 31 oldu. Böylece ekim ayında toplam 138 bin 521 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında Samsun Çarşamba Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 409, dış hatlarda 128 olmak üzere toplamda bin 537’ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda bin 198 ton olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca 10 aylık (ocak - ekim) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanında yolcu trafiği 1 milyon 429 bin 195 kişi, uçak trafiği 13 bin 87, yük trafiği ise 13 bin 336 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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