FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Samsun'da taşıt sayısı 565 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 564 bin 299’a ulaştı.

Samsun'da taşıt sayısı 565 bine yaklaştı

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları-Ekim 2026 verilerini açıkladı. İstatistiklere göre Samsun'da eylül ayı sonunda 561 bin 782 olan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, ekim ayı sonunda 564 bin 299'a yükseldi. Böylece kentteki araç sayısı bir ayda 2 bin 517 arttı. Türkiye genelindeki toplam taşıt sayısının yüzde 1,60’ını oluşturan Samsun, araç sayısıyla dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araçların 274 bin 140’ını otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 104 bin 267 motosiklet, 91 bin 300 kamyonet ve 66 bin 102 traktör takip etti. Kentte ayrıca 12 bin 746 kamyon, 12 bin 545 minibüs, bin 818 otobüs ve bin 381 özel amaçlı taşıt bulunuyor.

Samsun’da trafiğe kayıtlı araçların en büyük bölümünü otomobiller oluştururken, motosiklet ve kamyonet sayısı da öne çıkan araç grupları arasında yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğal gazda kademeler değişti: Faturada 900 TL'lik farkDoğal gazda kademeler değişti: Faturada 900 TL'lik fark
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (16 Kasım 2026)Borsa günün ilk yarısında değer kazandı (16 Kasım 2026)

Anahtar Kelimeler:
Samsun Araç tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.