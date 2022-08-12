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San Francisco FED Başkanı Mary Daly'den dikkat çeken açıklamalar! 'Eylül'de...'

12.08.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasaları ilgilendiren ABD enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklanmış, Haziran'da 9,1 olan enflasyon Temmuz'da 8,5 olmuştu. Bu gelişme sonrasında FED'in nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuştu. San Francisco FED Başkanı Mary Daly, Eylül'deki politika toplantısında faizlerin 50 baz puan artırılması makul olsa da, zirve seviyelere ulaşan enflasyon ile mücadele kapsamında daha büyük bir faiz artırımına da açık olduğunu söyledi.

San Francisco FED Başkanı Mary Daly'den dikkat çeken açıklamalar! 'Eylül'de...'

ABD'de Haziran'da 9,1 olan enflasyon verisi Temmuz'da 8,5 oldu. ABD'de enflasyon akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kalırken FED'in üzerindeki agresif sıkılaşma baskısını da bir ölçüde azalttı. FED'in bu gelişme sonrasında nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken San Francisco FED Başkanı Mary Daly, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"75 BAZ PUAN ARTIRIMA DA AÇIĞIM"

Daly, Bloomberg TV ile dün gerçekleştirdiği söyleşide, "Eylül'de hala 50 baz puan artırıma gidileceğini düşünüyorum, ancak ben verilerin farklı bir duruma işaret etmesi halinde 75 baz puan artırıma da açığım" dedi.

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Son enflasyon verilerindeki olumlu gelişmelerden etkilenmek istemediğini belirten Daly, Fed'in 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek politika toplantısından önce istihdam ve enflasyona dair daha fazla veri açıklanacağının da altını çizdi.

Daly'nin sıkılaştırma yanlısı açıklamalarından yalnızca bir gün önce ABD Çalışma Bakanlığı tüketici fiyatlarının Temmuz'da bir önceki aya kıyasla yükselmediğini göstermiş, önceki gün açıklanan veriler ise üretici fiyatlarının Temmuz'da beklenmedik şekilde düştüğüne işaret etmişti.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Fed abd
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